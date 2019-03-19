بري: تدهور العلاقة بين "المستقبل" و"التيار" سيؤثر سلبا على الحكومة

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بموضوع ما إذا كان تدهور العلاقة بين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" سيؤثّر على الحكومة، تأكيده أنّه "طبعًا سيؤثّر سلبًا".

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