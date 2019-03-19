شيرازي: زيارة روحاني إلى العراق صفعة مؤلمة وُجهت للساسة الأميركيين

أكّد المرجع الديني في قم المقدسة جنوب طهران، آية الله ناصر مكارم شيرازي، "ضرورة أن يفهم الساسة الأميركيون مغزى الرسالة الّتي وجهتها زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق".

ووصف في تصريحه لدى استقباله وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في مكتبه بقم المقدسة، زيارة روحاني إلى العراق بمثابة "صفعة مؤلمة وجّهت للساسة الأميركيين، الّذين لو اتّصفوا بأدنى مستوى من الوعي، لفهموا أخطاء حساباتهم وأن عليهم مراجعتها"، مشيدًا بهذه الزيارة، ووصفها بـ"الناجحة، الّتي دللت على متانة الأواصر بين البلدين المسلمين الشقيقين".

وركّز مكارم شيرازي، على أنّ "الأميركيين تصوّروا أنّ العراقيين يأتمرون بخططهم، إلّا أنّ هذه الزيارة أكّدت أنّ العراقيين حافظوا على استقلاليتهم بشكل كامل،"وأبارك بالنهج الاستقلالي للشعب والحكومة في العراق".