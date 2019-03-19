رئيس وزراء أستراليا دعا "مجموعة العشرين" إلى مكافحة التطرف عبر الإنترنت

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، حكومات العالم أجمع إلى "الضغط على شركات التكنولوجيا لمعالجة مشكلة انتشار المحتوى المتطرّف على الإنترنت"، وذلك في أعقاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

وناشد نظيره الياباني شينزو آبي، الّذي تستضيف بلاده قمة "مجموعة العشرين" في حزيران المقبل، "إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال القمّة الّتي ستُعقد في مدينة أوساكا". كما هاجم شركات التكنولوجيا العملاقة بسبب "عجزها عن منع انتشار المحتوى المتطرّف، مثل عملية البثّ المباشر عبر "فيسبوك" الّتي قام بها منفّذ المجزرة لوقائع قتله المصلّين في أحد المسجدين".

ولفت موريسون إلى أنّ "مسؤولي شركات التكنولوجيا هم الّذين ابتكروا هذه القدرات، وفي الغالبية العظمى من الحالات، هي متاحة لأغراض سلمية وسعيدة، لكنّنا نعرف أنّه يمكن للمسلحين من شتّى الأنواع أن يستخدموها كأسلحة".

ويخوض موريسون حملة انتخابية صعبة للفوز بولاية ثانية، في وقت يواجه فيه حزبه اتّهامات بتأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين بقصد استمالة الناخبين المحافظين. ومنذ المجزرة الّتي ارتكبها متطرّف أسترالي في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية الجمعة وأدّت إلى سقوط 50 قتيلًا و50 جريحًا، دان موريسون مرارًا وجهارًا التطرّف.