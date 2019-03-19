خارجية فنزويلا تعلن استيلاء المعارضة على مقراتها الدبلوماسية بأميركا

أعلنت الحكومة الفنزويلية أن ممثلي المعارضة استولوا على مقرات بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة الاميركية. واوضحت في بيان ان "بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة يتم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل أشخاص يتمتعون بدعم من الحكومة الأميركية ويعملون كوكلاء لمصالحهم السياسية وفي انتهاك مباشر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية". وأضافت ان سلطات كاراكاس تطالب واشنطن بالامتثال للالتزامات القانونية باتخاذ تدابير لوقف الاستيلاء على هذه المباني. مشيرة إلى أن فنزويلا ستحتفظ بحقها اتخاذ "إجراءات قانونية مماثلة على أراضيها".

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