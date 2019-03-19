أبرزها "اقتحام الحدود" و"ولاية سيناء".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- "الجنايات" تستكمل محاكمة مرسي و28 آخرين في اقتحام الحدود الشرقية

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

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- اليوم.. محاكمة 555 متهمًا في قضية "ولاية سيناء 4"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء في قضية "ولاية سيناء 4".

- "النقض" تنظر طعون المتهمين بقضية "أجناد مصر" على أحكام الإعدام والمؤبد

تبدأ محكمة النقض، جلسة اليوم الثلاثاء، نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أجناد مصر"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 5 سنوات للمؤبد.

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