أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الروسية أمس، اعتراف روسيا بجمهورية مقدونيا الشمالية اسماً رسمياً جديداً لمقدونيا على الرغم من إبدائها تحفظات في السابق بشأن شرعية تغيير الاسم.

وكان برلمان مقدونيا قد أجاز تعديلاً في الدستور في يناير، لتغيير اسم البلاد بموجب اتفاق مع اليونان من أجل إنهاء نزاع بدأ قبل 27 عاماً بين البلدين الجارين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعترف بـ "مقدونيا الشمالية" اسماً رسمياً لمقدونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.