"بوتين" يصدر قوانين صارمة على من ينشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدد من القوانين الهامة تتعلق بفرض غرامات مالية كبيرة على من ينشر أخبارًا كاذبة.

وقرر الرئيس الروسي، فرض غرامات على الذين ينشرون ما تصفه السلطات بأنباء كاذبة أو يظهرون "استخفافا صارخا" بالدولة على الانترنت، وذلك حسبما أظهرت صفحة إلكترونية رسمية للمعلومات القانونية أمس الإثنين.

وبموجب القانون الجديد يم تغريم الأفراد ما يصل إلى 400 ألف روبل (6100 دولار)، بسبب ترويج معلومات كاذبة على الانترنت تؤدى إلى "إخلال جسيم بالنظام العام".

ويمكن أيضا تغريم الأشخاص الذين يبدون "استخفافا صارخا" على الانترنت بالدولة، أو السلطات أو العلم أو الدستور الروسى ما يصل إلى 100 ألف روبل، وإذا كرر الشخص نفس المخالفة يمكن سجنه فترة تصل إلى 15 يوما.

ويسمح القانون للسلطات حجب المواقع الإلكترونية إذا تقاعست عن الالتزام بطلبات حذف المعلومات التى ترى الدولة أنها تتضمن وقائع غير صحيحة.