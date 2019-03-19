ترند الموجز| رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن استادات بطولة أمم أفريقيا ..و الجيزة تعتذر عن تشويه تمثال الفلاحة المصرية بالحوامدية ..و عمرو أديب غاضبا: لماذا لا تنخفض أسعار السلع مع هبوط الدولار؟ .. و استبعاد عامر عامر من معسكر منتخب مصر

إعداد: رضا علي

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، .. اتحاد الكرة يعلن استادات بطولة أمم أفريقيا ..و الجيزة تعتذر عن تشويه تمثال الفلاحة المصرية بالحوامدية ..و عمرو أديب غاضبا: لماذا لا تنخفض أسعار السلع مع هبوط الدولار؟ .. و استبعاد عامر عامر من معسكر منتخب مصر

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن استادات بطولة أمم أفريقيا

نور عادل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عن الملاعب والاستادات الخاصة التي ستستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستنظم في مصر خلال صيف العام الحالي.

وقال أحمد مجاهد، المتحدث الرسمي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية، إنه تم الاستقرار بشكل رسمي على الملاعب التي ستستضيف كأس الأمم الأفريقية، خاصة بعد استبعاد استاد بورسعيد.

وأضاف:" سيكون هناك 6 استادات وهم استاد القاهرة، الدفاع الجوي، السلام، السويس، الإسماعيلية، والإسكندرية".

وأكمل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تصريحاته :"كنا نأمل تواجد استاد بورسعيد ضمن الاستادات مستضيفة البطولة، إلا أن اللجان الخاصة بتنظيم البطولة أكدت بأنه غير جاهز". ( رابط الخبر )

جم يكحلوها عموها .. الجيزة تعتذر عن تشويه تمثال الفلاحة المصرية بالحوامدية

البهى عمرو

علق اللواء علاء عمران، سكرتير محافظة الجيزة، على واقعة تشويه تمثال الفلاحة المصرية بمدخل مدينة الحوامدية، بقوله أن ما حدث محاولة خاطئة وغير متخصصة في إعادة التمثال إلى أصله، بعد طلائه ببعض الألوان الغريبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية لما جبريل المذاع على فضائية سي بي سي، أن المحاولة كانت حسنة النية ولكن مجلس مدينة الحوامدية جه يكحلها عماها، ومحاولته لتطوير التمثال فاشلة.

وتقدم باعتذار عن التصرف الخاطئ، ووعد أنه سيقوم بالتنسيق مع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وجهاز التنسيق الحضارى لإعادة التمثال إلى أصله موضحًا أن ما قام به مجلس المدينة ليس من اختصاصه. ( رابط الخبر )

عمرو أديب غاضبا: لماذا لا تنخفض أسعار السلع مع هبوط الدولار؟

محمد طاهر ابو الجود

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن غضبه واستيائه من عدم انخفاض أسعار السلع مع تراجع سعر الدولار، لافتًا إلى أن العملة الأمريكية شهدت الانخفاض الأكبر لها أمام الجنيه خلال عامين، ومع ذلك أسعار السلع لا تزال كما هي.

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وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "عندما ينخفض الدولار 58 قرشا منذ أول يناير 2019 لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟"،

لافتًا إلى أن حجم السلع المستوردة من أمريكا شهد ارتفاعًا الشهر الماضي يصل إلى 50% مقارنة مع نفس الشهر العام الماضي بما يساوي 500 مليون دولار.

وأكمل: "الدولة كتر خيرها بتعمل اللى عليها والدولار بينزل، ليه بقى الأسعار مبتنزلش".

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رسميًا .. استبعاد عامر عامر من معسكر منتخب مصر

كتب - كريم عبدالمحسن

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، علي استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، من معسكر الفراعنة

استعدادًا لمواجهتي النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا ووودية نيجيريا.

وكشف مصدر مسئول في منتخب مصر لـ "الوفد"، أ، عامر عامر أصيب بجذع في الرباط الداخلي للركبة،

وسيخضع لأشعة صباح غدٍ، لكن فرصته في السفر مع المنتخب للمباراتين أصبحت ضعيفة جدًا. ( رابط الخبر )