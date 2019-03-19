سلطات كندا مدّدت مهام بعثتيها العسكريتين في العراق وأوكرانيا

أعلن وزيرا الدفاع والخارجية الكنديان "تمديد مهام البعثتين العسكريتين التدريبيتين الكنديّتين في العراق وأوكرانيا". وكان من المقرّر أن تنتهي مهام البعثتين في نهاية آذار، لكنّ المخاوف الأمنية الّتي استدعت إرسالهما، لا تزال ماثلة.

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