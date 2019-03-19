اتهام الرئيسة الأرجنتينية السابقة بقضية احتيال تتعلق باستيراد غاز مسال

وجّه القضاء الأرجنتيني إلى رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر، المشتبه بتورّطها بحوالي عشر قضايا فساد، تهمة جديدة في قضية احتيال تتعلق باستيراد غاز مسال.

وأرفق القاضي كلاوديو بوناديو، الّذي تتّهمه كيرشنر باضطهادها سياسيًّا، القرار الاتهامي بطلب إيداع الرئيسة السابقة رهن الحبس الاحتياطي، لكنّ الحصانة الجزئية الّتي تتمتّع بها كيرشنر بصفتها سناتورة حالت دون ذلك.

وتواجه الرئيسة السابقة البالغة 66 عامًا، دعاوى قضائية عدّة وتهم فساد، من أبرزها، فضيحة "دفاتر الفساد" المتّهمة فيها كيرشنر بتلقّي رشاوى بعشرات ملايين الدولارات.