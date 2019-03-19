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اتهام الرئيسة الأرجنتينية السابقة بقضية احتيال تتعلق باستيراد غاز مسال

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وجّه القضاء الأرجنتيني إلى رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر، المشتبه بتورّطها بحوالي عشر قضايا فساد، تهمة جديدة في قضية احتيال تتعلق باستيراد غاز مسال.

وأرفق القاضي كلاوديو بوناديو، الّذي تتّهمه كيرشنر باضطهادها سياسيًّا، القرار الاتهامي بطلب إيداع الرئيسة السابقة رهن الحبس الاحتياطي، لكنّ الحصانة الجزئية الّتي تتمتّع بها كيرشنر بصفتها سناتورة حالت دون ذلك.

وتواجه الرئيسة السابقة البالغة 66 عامًا، دعاوى قضائية عدّة وتهم فساد، من أبرزها، فضيحة "دفاتر الفساد" المتّهمة فيها كيرشنر بتلقّي رشاوى بعشرات ملايين الدولارات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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