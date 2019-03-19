رئيسة وزراء نيوزيلندا: محاكمة منفذ مجزرة المسجدين بأقصى درجات الحزم

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أن منفّذ مجزرة المسجدين سيحاكم "بأقصى درجات الحزم". يذكر ان نيوزيلاندا شهدت عملية إرهابية دامية، أودت بحياة 50 شخصا وعشرات المصابين في هجوم على مسجدين. من جهته، اشار سفير مصر في نيوزيلندا، السفير طارق الوسيمي إلى ان وسائل الإعلام النيوزيلندية تقول أن مرتكبي الحادث الإرهابي الذى راح ضحيته عشرات المسلمين أثناء صلاة الجمعة الماضية هي مجموعة منظمة، مكونة من 10 أفراد منتشرين ما بين استراليا ونيوزيلندا، ولهم اتباع في دول أخرى يسيرون على الفكر المتطرف الشاذ. وأضاف الوسيمي، أن العملية الإرهابية لم تستهدف المسلمين بل المهاجرين بصفة عامة سواء مسلمين ومسيحيين، متابعا: "سوف أطلب من الحكومة النيوزيلندية زيادة التأمين على المساجد والكنائس القبطية".

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