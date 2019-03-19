ارتفاع عدد قتلى الهجوم على قاعدة عسكرية للجيش المالي إلى 23 جنديا

أعلن جيش مالي في بيان، أن العدد النهائي لقتلى الهجوم، الذي يشتبه بأن متشددين إسلاميين نفذوه على قاعدة عسكرية يوم السبت، بلغ 23 جنديا.
وكان مسلحون هاجموا قاعدة عسكرية في قرية ديورا بإقليم موبتي بوسط البلاد يوم السبت وسيطروا عليها لبعض الوقت. وكانت تقديرات أولية أفادت بمقتل 16 جنديا.
وتفاقمت أعمال العنف التي تشنها جماعات متشددة عاما بعد عام منذ اندلاعها للمرة الأولى في مالي عام 2012 عندما سيطر إسلاميون متشددون ومتمردون طوارق موالون لهم على شمال البلاد وتقدموا صوب العاصمة باماكو حتى أجبرهم تدخل عسكري بقيادة فرنسا على التقهقر في العام التالي.
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