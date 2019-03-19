بوتين يوقع قانونا يحظر بث أخبار كاذبة وإهانة الدولة على الإنترنت

صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يفرض غرامات على الروس الذين ينشرون ما تصفه السلطات بأنباء كاذبة أو يظهرون "استخفافا صارخا" بالدولة على الانترنت.

وحذر منتقدون من أن هذا القانون قد يوفر آلية لفرض الدولة رقابة، لكن نوابا يقولون إن الإجراءات الجديدة ضرورية لمكافحة التقارير الإخبارية الكاذبة والتعليقات المسيئة على الانترنت.

ويسمح القانون للسلطات بحجب المواقع الإلكترونية إذا تقاعست عن الالتزام بطلبات حذف المعلومات التي ترى الدولة أنها تتضمن وقائع غير صحيحة.

وبموجب القانون الجديد يمكن تغريم الأفراد ما يصل إلى 400 ألف روبل (6100 دولار) بسبب ترويج معلومات كاذبة على الانترنت تؤدي إلى "إخلال جسيم بالنظام العام".