"الأخبار": مجموعة سبينيس تطرد 20 موظفا دون معرفة الاسباب

علمت صحيفة "الأخبار" ان إدارة مجموعة "سبينيس"، أقدمت أخيراً، على صرف أكثر من عشرين موظفاً جديداً بعد ثمانية أشهر على صرفها نحو خمسين موظفاً. وفيما كانت ذريعة الصرف سابقاً "إعادة الهيكلة" بعد انتقال مِلكية المجموعة من شركة "أبراج كابيتال" إلى عدد من المُستثمرين اللبنانيين في كانون الثاني 2018، لم تُعرف أسباب الصرف هذه المرة، ولم تُبلّغ غالبية المصروفين بأسباب إنهاء خدمتهم.

وأوضحت مصادر المصروفين أن "الإدارة طلبت من بعضهم تقديم استقالاتهم مقابل حصولهم على تعويضات، فيما أجبرت البعض الآخر على أخذ إجازاتهم السنوية "تحضيراً للصرف في ما بعد، من طريق كتابة الاستقالة". علماً بأنّ الإدارة سبق أن اعتمدت أسلوب ابتزاز الموظفين عبر الربط بين تقديم الاستقالات وإعطاء التعويضات، تهرّباً من تحمّل تداعيات الصرف الجماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الشركة لم تُعلم وزارة العمل سابقاً بإعادة الهيكلة، رغم أن الاستشارات القانونية التي أجراها الموظفون السابقون أفادت بأن القانون يحتّم على الإدارة الجديدة إعلام الوزارة بذلك كي تمنح إذناً بالصرف.

من جهتها، أوضحت إدارة المجموعة لـ"الأخبار" أن الأمر لا يمت إلى "إعادة الهيكلة" بأيّ صلة، وأن ما قامت به هو "عملية طبيعية في أي شركة كبيرة"، مُشيرةً إلى أن الشركة تضم "2500 موظف يخضعون بشكل اعتيادي لعملية تقييم تتبعها ترقيات للبعض واستبدال الموظفين غير الكفوئين".