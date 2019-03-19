أكّد مصدر وزاري لقناة "المنار" أن الحكومة ستجتمع الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، مشيرًا إلى أن أساس التوتر بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل هو التوصل الى اتفاق بشأن النازحين السوريين.
ولفت المصدر إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان في أجواء ما طرح في الاجتماع الذي جرى بين باسيل والحريري، وهو مصر على حسم الخطوات التنفيذية لإعادة النازحين سريعًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر للمنار: الرئيس عون مصر على حسم الخطوات التنفيذية لإعادة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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