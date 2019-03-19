مصدر للمنار: الرئيس عون مصر على حسم الخطوات التنفيذية لإعادة النازحين

أكّد مصدر وزاري لقناة "المنار" أن الحكومة ستجتمع الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، مشيرًا إلى أن أساس التوتر بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل هو التوصل الى اتفاق بشأن النازحين السوريين.

ولفت المصدر إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان في أجواء ما طرح في الاجتماع الذي جرى بين باسيل والحريري، وهو مصر على حسم الخطوات التنفيذية لإعادة النازحين سريعًا.