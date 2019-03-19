الأخبار: خلاف الحريري-باسيل ينسحب على ملف التعيينات في "الإنماء والإعمار"

علمت صحيفة "الأخبار" ان وزير الخارجية جبران باسيل يعارض تعيين المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة سعد الحريري، نديم المنلا على رأس مجلس إدارة مجلس "الإنماء والإعمار"، فيما يرفض الحريري توسيع عدد أعضاء المجلس إلى 12 عضواً.

وراهنت أوساط تيار "المُستقبل" على "تمسّك رئيس الحكومة بمستشاره من جهة"، ومن جهة أخرى على "حلّ العقدة الجديدة بين باسيل والحريري ضمن تسوية عامة تطاول مختلف التعيينات".

ورفضت الأوساط الدخول أكثر في تفاصيل هذا الملف أو الأسباب التي تقِف خلف رفض تعيين المنلا، وهو ما تفعله مصادر التيار الوطني الحرّ، وكأنّ ثمة اتفاقاً ضمنياً على ضرورة عدم إبراز الخلاف حالياً، إلى حين الانتهاء من التعيينات الأخرى. إذ لفتت المصادر إلى أن "ملف تعيينات مجلس الإنماء والإعمار موضوع جانباً".