الأخبار:الحريري بدأ حسم عدد من الأسماءالتي ينوي تعيينها بمراكز من حصته

علمت صحيفة "الأخبار" ان رئيس الحكومة سعد الحريري بدأ حسم عدد من الأسماء التي ينوي تعيينها في مراكز إدارية تدخل ضمن "حصته".

وفي هذا الإطار، يجري التداول باسم القاضية نجاح عيتاني لتولي منصب المديرة العامة لوزارة العدل. فيما جرى الحديث عن تعيين وداد الديك (أستاذة في الجامعة اللبنانية) مديرة عامة لوزارة السياحة لتحل محل ندى السردوك.