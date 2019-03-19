مصادر الجمهورية: جدول أعمال جلسة الحكومة سيتضمن التعيينات بالمجلس العسكري

رجّحت مصادر وزارية، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، سيتضمّن التعيينات في المجلس العسكري والأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى، الّتي سوّيت بعد التفاهم على أحد المراكز الخاصة بالمقعد السني في المجلس".

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