الأخبار: اعادة توظيف 7 من الذي صرفوا من صحيفة المستقبل بموقع التيار الالكتروني

علمت "الأخبار" أن سبعة موظفين من الذين صُرفوا من صحيفة المستقبل، أعيد تعيينهم في الموقع الإلكتروني التابع للتيار، علماً أنهم كانوا قد رفعوا دعوى في مجلس العمل التحكيمي في وزارة العمل. ويهدف توظيفهم إلى دفعهم إلى التراجع عن الدعاوى. وقد بدأ بعضهم يشتكي من ظروف العمل الجديدة، حيث حُشر جميع العاملين في مكتب واحد، فيما مُنح أربعة مسؤولين في الموقع أربعة مكاتب. وفي السياق نفسه، عبّر عدد من موظفي تلفزيون "المُستقبل" عن استيائهم نتيجة عدم تلقيهم رواتب شهري شباط وآذار، علماً بأنهم وُعدوا بأن يتقاضوها الأسبوع الماضي، علماً أن المستحقات التي كانت مترتبة على المؤسسة دُفع جزء منها، إذ دخل إلى حسابات الموظفين نصف راتب عن أشهر السنة الماضية.

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