الأخبار: مباحثات جرت أمس لادراج خطة الكهرباء على جدول أعمال الحكومة

علمت "الأخبار" أن مباحثات كانت جارية أمس لبحث إمكان إدراج خطة الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة بالتعاون مع البنك الدولي كملحق على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.

ولفتت مصادر وزارة الطاقة لـ"الأخبار" إلى ان "الخطة تقوم على إطلاق مشاريع للاستثمار في معامل إنتاج الطاقة على المدى البعيد. أما على المدى القصير (سنتان)، فسيجري خفض الهدر وإزالة التعديات على شبكة الكهرباء، والخروج من الاعتماد على البواخر بإنتاج الكهرباء". ورفضت المصادر الكشف عن تفاصيل إضافية في الخطة.