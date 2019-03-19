القبض على رئيس دولة أسبق مخمورا في كاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - سان فرانسيسكو - (د ب أ):

أعلنت حكومة بيرو، أمس الاثنين، أن الرئيس الأسبق للبلاد، أليخاندرو توليدو، ألقي القبض عليه في كاليفورنيا بعدما ضبطته السلطات مخمورًا بشكل علني.

واعتقل توليدو، المطلوب لدى سلطات بيرو بتهمة الفساد، مساء أمس أول الأحد، في مطعم بمقاطعة سان ماتيو، جنوبي سان فرانسيسكو.

Advertisements

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية البيروفية أنه تم إطلاق سراح الرئيس الأسبق من سجن ريدوود سيتي صباح الاثنين: "وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد، حيث ان ذلك الانتهاك لا يستدعي عقوبة السجن لفترة أطول".

وانتقل توليدو للعيش في الولايات المتحدة بعدما اتُهم في بلاده بقبول 20 مليون دولار في شكل رشى من شركة الإنشاءات البرازيلية "أوديبرشت" خلال فترة رئاسته من عام 2001 حتى 2006. وينفي الرئيس الأسبق تلك الادعاءات.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيرو أن الاعتقال: "لا علاقة له على الإطلاق" بإجراءات التسليم الجارية.