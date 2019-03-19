رئيسة وزراء نيوزيلندا: محاكمة منفذ مجزرة المسجدين بأقصى درجات الحزم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء إن منفّذ مجزرة المسجدين سيحاكم "بأقصى درجات الحزم"، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".
يذكر أن السفير طارق الوسيمي سفير مصر فى نيوزيلندا، قال إن وسائل الإعلام النيوزيلندية أكدت أن مرتكبي الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 50 شخصًا أثناء صلاة الجمعة الماضية، هم مجموعة منظمة، مكونة من 10 أفراد منتشرين ما بين أستراليا ونيوزيلندا، ولهم اتباع في دول أخرى يسيرون على الفكر المتطرف.
وأضاف الوسيمى في تصريحات سابقة، أن العملية الإرهابية لم تستهدف المسلمين بل المهاجرين بصفة عامة سواء مسلمين ومسيحيين.
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