صحيفة هولندية: اعتقال مشتبه به ثالث بعد إطلاق النار في أوتريخت

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتريخت - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "تليخراف" الهولندية نقلًا عن الشرطة أن مشتبها به ثالثًا اعتقل، بعد إطلاق النار الذي أودى بحياة 3 أشخاص أمس الاثنين في مدينة أوتريخت.

ولم يتم الكشف عما إذا كان المشتبه به الثالث له علاقة بإطلاق النار، حيث لم ترد تفاصيل.

وكان المشتبه به الرئيسي جوكمن تانيس، المولود في تركيا، قد اعتقل أمس الاثنين.

كما تم اعتقال مشتبه به ثان على صلة بالجريمة ، لكن لم يتضح مدى تورطه في أحداث يوم الاثنين.