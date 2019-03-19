رئيسة وزراء نيوزيلندا: محاكمة منفذ مجزرة المسجدين بأقصى درجات الحزم

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء إن منفّذ مجزرة المسجدين سيحاكم "بأقصى درجات الحزم"، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.
يذكرأن السفير طارق الوسيمى سفير مصر فى نيوزيلندا، قال إنوسائل الإعلام النيوزيلندية تقول أن مرتكبى الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته عشرات المسلمين أثناء صلاة الجمعة الماضية هى مجموعة منظمة، مكونة من 10
وأضاف الوسيمى، أن العملية الإرهابية لم تستهدف المسلمين بل المهاجرين بصفة عامة سواء مسلمين ومسيحيين، متابعا:"سوف أطلب من الحكومة النيوزيلندية زيادة التأمين على المساجد والكنائس القبطية".
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