طنجة.. أشهر مروجي الخمر في قبضة الأمن

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية، نهاية الأسبوع الماضي، في طنجة، أحد المشتبه فيهم في بيع الخمور المهربة في منطقة بني مكادة، وبحوزته 396 قنينة جعة مهربة، إضافة إلى سكينين من الحجم الكبير .
وحسب مصدر مطلع لـ”اليوم 24″، فإن المشتبه فيه يعتبر من أشهر المروجين للخمور المهربة في المنطقة، وكان يخزنها في بيته، ويتخذ احتياطات كبيرة، لكي لا يتم توقيفه في حالة تلبس.
وأضاف المصدر نفسه أنه تمت مراقبة المشتبه فيه، أياما قبل مداهمة منزله في “حومة 12″، وتم توقيفه في حالة تلبس، فيما تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معه.
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