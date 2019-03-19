الناصري: “أخبار اليوم” تتجاوز محنها بفضل مهنيتها وجديتها

*خالد الناصري: قيادي في حزب التقدم والاشتراكية

تعاملت مع «أخبار اليوم» عدة سنوات انطلاقا من تفاعلها مع المادة الإعلامية ومع الشخصيات السياسية، والواقع أن مسار الجريدة بدأ عندما كنت على رأس وزارة الاتصال، وتعرضت الجريدة لمجموعة من التشنجات خلال تلك الفترة، لكنها سرعان ما تجاوزت ذلك، ورجعت المياه إلى مجاريها.

وأنا لدي اعتقاد راسخ بأن حرية التعبير شيء أساسي وجب تحصينه والحفاظ عليه، وهذا يسري على «أخبار اليوم» وباقي المنابر الإعلامية أيضا، وكل من يعبر عن رأيه بحرية واستقلالية.

تتوفر «أخبار اليوم» على خط تحريري متميز، مبني على مرجعيات معينة، لا يسعني إلا أن أحترمها حتى وإن اختلفت معها، خاصة أن الجريدة لعبت وتلعب دورا مهما في خدمة الحقل الإعلامي بمهنية ومن زاوية تتسم بالجدية، وهذا أمر ثابت، ما جعلني في فترة لاحقة أتعامل معها في نطاق الاحترام الواجب.