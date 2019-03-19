شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: عملياتنا مستمرة لتحييد القدرات الباليستية الحوثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن عمليات التحالف مستمرة لتحييد القدرات الباليستية للميليشيات الحوثية، مبينا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تمكنت من تحديد منصة إطلاق صواريخ باليستية في مديرية سحار محافظة صعدة، والقضاء عليها.

وقال في المؤتمر الصحفي الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف مساء أمس (الإثنين) في الرياض: «قيادة القوات المشتركة ستستمر في جهود الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وتحييد وتدمير هذه القدرات، التي لن نسمح أن تكون بأيدي ميليشيات تنظيمات إرهابية».

ولفت العقيد المالكي إلى أن قيادة قوات التحالف استطاعت إيقاف استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لممثلي الحكومة الشرعية بلجنة تنسيق إعادة الانتشار بطائرة بدون طيار إيرانية الصنع، منوها إلى جهود التحالف لدعم قبائل حجور من خلال عمليات الإسقاط الجوي في محافظة حجة مديرية كُشر، وتناول عبر شرح مرئي الجهود المبذولة في ذلك لحماية المدنيين ودعم القبائل. وأشار إلى أن مجموع عدد تصاريح وأوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية بالداخل اليمني بلغ خلال الفترة من 4- 10 مارس الجاري، 225 أمر تأمين، كما بلغ مجموع عدد تصاريح وأوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية بالداخل اليمني، 281 خلال الفترة من 11- 17 مارس 2019.

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وبشأن التصاريح البحرية لميناء الحديدة في الفترة من 5- 18 مارس الجاري، شملت GAS والأدوية والغذاء والقمح وحبوب الذرة عبر 12 سفينة مسجلة وفقًا للعرض المرئي، مبيناً أن التصاريح البرية الصادرة من قيادة قوات التحالف خلال الفترة ذاتها بلغت 15 تصريحاً، في حين أن التصاريح البحرية بلغت 83 تصريحاً، أما بشأن التصاريح الجوية فبلغ عدد الركاب 12.153 راكباً وعدد الرحلات 232 رحلة جوية.

وأكد المالكي على الانتهاكات الحوثية من خلال توضيح مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية من الداخل اليمني باتجاه المملكة، والتي بلغ عددها 221 صاورخاً بالستياً من 2015 حتى الآن، أما عن عدد الصواريخ خلال الفترة من 5- 18 مارس الجاري فبلغ صاروخين، مبينا أن الحوثيين لا يزالون ينتهكون القانون الدولي الإنساني بزراعة الألغام والعبوات الناسفة وتهديد حياة المدنيين، إذ بلغ عدد إجمالي الألغام البحرية منذ بداية العمليات 120 لغماً. وعرض المالكي عدداً من المقاطع المرئية المسجلة من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن، تتضمن جهود قوات التحالف في استهداف عربات لنقل الأسلحة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، واستهداف ومهاجمة مضاد للطيران عيار 23 تابعة للمليشيات، مشيرا إلى أن المليشيات أطلقت حتى 18 مارس 70.802 مقذوفاً، وخسرت 347 سلاحاً ومعدة و1148 قتيلاً.

وتحدث العقيد المالكي عن أهم الأحداث السياسية والعسكرية والجهود الإغاثية والإنسانية المتعلقة بالأزمة اليمنية خلال الفترة من 5ـ 18 مارس، تناول فيها أهم أحداث الفترة وموقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني، والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، واستهداف القدرات الحوثية بالداخل اليمني وإسناد الجيش الوطني اليمني.