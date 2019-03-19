كتب - أحمد جمعة:
جددت نقابة الأطباء، مخاطبة وزيرة الصحة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لموافاتهم بالمستندات الدالة على حق الأطباء في ضم سنة الامتياز فور استلام التكليف.
واشتكى عدد من شباب الأطباء، من رفض جهات العمل ضم سنة الامتياز لمدة خدمتهم بدعوى أن قانون الخدمة المدنية قد خلا من أي نص يلزمهم بذلك.
ودوّن الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تلك الأزمة، ما جعل هاشتاج "ادعم مطالب أطباء التكليف"، ضمن قائمة الأكثر تدوينا على موقع "تويتر" اليوم.
قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو نقابة الأطباء، إن النقابة أرسلت خطابًا...
كانت هذه تفاصيل خبر "أطباء التكليف" يتصدر تويتر.. والنقابة تخاطب الحكومة لإنهاء أزمة "الامتياز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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