10 إرشادات من المرور لقيادة آمنة في الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ظهور شبورة كثيفة اليوم الثلاثاء، على كافة الطرق السريعة والصحراوية وعلى المحاور الرابطة بين المحافظات، وتهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مدير المرور بالسائقين اتباع عدد من الإرشادات. 1- توخي الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية. 2- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض. 3- الالتزام بالحارة المرورية. 4- الاسترشاد بالخطوط الأرضية. Advertisements 5- السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع. 6- استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير. 7- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا. 8- عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا. 9- إذا حدث عطل في المركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ30 مترًا في اتجاه السير. 10- يمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.

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