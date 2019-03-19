محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
هاجم محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحة الجزاءات الخاصة بمحاسبة وسائل الإعلام بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
وقال كامل في تصريحات له: "المجلس الأعلى للإعلام يتجاهل مطالب مجلس نقابة الصحفيين، والمقترحات المقدمة له بمذكرة موقعة من 400 صحفي وصحفية، ويصدر لائحة الجزاءات الكارثية، لائحة ستظل هي والعدم سواء، وسنسلك كل الطرق القانونية لإسقاطها".
ونشرت الجريدة الرسمية أمس الاثنين، لائحة الجزاءات عقب إقرارها رسميًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو مجلس "الصحفيين": الأعلى للإعلام تجاهلنا.. وسنسقط لائحة الجزاءات بالقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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