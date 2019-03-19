محرز: 31 مليون جنيه لتمويل 198 مستفيدا ضمن مشروع إحياء البتلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس الاثنين، عن موافقة مجلس أحياء البتلو على تمويل 198 مستفيدًا لتمويل شراء 2200 رأس بتلو، بالإضافة إلى شراء تغذية لـ1949 رأس ماشية.

وقالت محرز لـ"الخليج 365" إن إجمالي التمويل بلغ 31 مليون و745 ألف جنيه، موزع على المحافظات المستفيدة البالغ عددها 15، مشيرة إلى أن عدد المستفيدات في تلك الجلسة بلغ 41 سيدة من إجمالي المستفيدين 198 ما يشكل نسبة 20% تقريبًا.

وأشارت إلى أن المشروع القومي لإحياء البتلو شمل تمويل رؤوس الماشية للتسمين من الأبقار والجاموس والإناث والذكور لأول مرة، وبفائدة متناقصة تبلغ 5% لمدة عام على الأكثر، وهي أقل فائدة بنكية موجودة، كما يشمل التحصين والترقيم والتسجيل بالإضافة إلى التأمين على الحيوانات ضد السرقة والسطو وخيانة الأمانة والحريق والذبح الاضطراري، وضد الأمراض الوبائية لأول مرة.