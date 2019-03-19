كندا تعيد النظر في موافقتها على شهادة اعتماد طائرات بوينج 737

محمد اسماعيل - القاهرة - مونتريال - (د ب أ):

قال وزير النقل الكندي، مارك جارنو، أمس الاثنين، إن بلاده ستعيد النظر في موافقتها على شهادة اعتماد هيئة الطيران الاتحادية لطائرات "737 ماكس" التي تنتجها شركة بوينج، بعد أن أطلقت الهيئة الأمريكية تحقيقًا حول شهادة اعتمادها لذلك النوع من الطائرات، بعد حادثين مميتين له في كل من إثيوبيا وإندونيسيا.

وقال جارنو لصحفيين في أوتاوا: "نواصل الحديث معهم (هيئة الطيران)، لقد اعتمدوا الطائرة في 2017 ، وقمنا بالتحقق من تلك الشهادة بعد بضعة أشهر".

وتابع: "سنعيد النظر في هذا التحقق، وقد لا نغير أي شيء ولكننا نعتقد أنه من الجيد مراجعة هذا التحقق في الوقت الحالي".

وأضاف أن كندا ستجري مراجعة مستقلة لبرمجيات في طائرات "737 ماكس 8"، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك ستصدر كندا شهادتها الخاصة بشأن اعتماد تلك الطائرات حتى وإن اعتمدتها هيئة الطيران الأمريكية.