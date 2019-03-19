غدا.. "الأعلى للثقافة" يعقد ندوة حول مواجهة الجرائم الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، غدًا الأربعاء، ندوة تحت عنوان "الجرائم الإلكترونية: دوافعها وطبيعتها وسُبل مواجهتها"، والتي تنظمها لجنة علم النفس ومقررها الدكتور شاكر عبدالحميد، في السادسة مساء، بقاعة المجلس.

يشارك في الندوة الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة سميحة نصر دويدار أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، واللواء محمد عبدالواحد مساعد وزير الداخلية، مدير مباحث مكافحة جرائم الإنترنت الأسبق، والدكتور معتز سيد عبدالله أستاذ علم النفس وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة، بحضور جمع من الشخصيات العامة والمختصين والمفكرين والإعلاميين.

يُذكَّر أن الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت.​