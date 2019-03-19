برلمانية تطالب المنظمات الأممية بإجراءات صارمة عقب حادث هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

حذرت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، من موجات عنف انتقامية متبادلة ذات طابع ديني، تجتاح العالم عقب حادث إطلاق النار في أوتريخت بهولندا، أمس الاثنين، والذي أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة العشرات حتى الآن.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن تعاقب هذا الحادث بعد مجزرة نيوزلندا وسقوط نحو 50 مسلمًا بريئًا أثناء أداء صلاة الجمعة، أمر يؤكد أن المجتمع الدولي مطلوب منه الآن التحرك والقيام بدوره، وإلا يترك أرواح البشر للعبث بين أيدي المتطرفين من كل جانب.

وأشارت إلى أن المنظمات الأممية تمتلك حزمة من الإجراءات والصلاحيات التي تمكنها من توقيع عقوبات رادعة على النظم السياسية التي تأوي الإرهابيين على أراضيها، تحت مزاعم غير حقيقية مثل حماية حقوق الإنسان أو الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.​