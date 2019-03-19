نتنياهو يهدد ببناء 840 وحدة استيطانية

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ببناء 840 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «ارئيل»، رداً على الهجوم الفلسطيني المسلح ضد الجيش والمستوطنين قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية. كما هدد نتيناهو بهدم منزل شاب فلسطيني نفذ عملية ارئيل التي قتل فيها جندي وحاخام وأصيب آخرون بجراح خطيرة. وزعم نتنياهو أن الأمن الداخلي يعرف هوية منفذ العملية ومكان إقامته، مؤكداً أنه أصدر تعليماته بهدم منزل عائلة الشاب.

وأعلن صباح أمس عن وفاة حاخام إسرائيلي متأثراً بإصابته خلال هجوم نفذه فلسطيني أمس الأول في الضفة الغربية المحتلة أسفر أيضاً عن مقتل جندي في واقعة أثرت في المشهد السياسي الإسرائيلي قبل ثلاثة أسابيع من إجراء انتخابات عامة. وكان الحاخام أحعيد إتينجر (47 عاماً) من سكان مستوطنة يهودية في الضفة الغربية أصيب بعيار ناري بعد فترة وجيزة من قتل جندي طعناً عند تقاطع للطرق قرب مستوطنة ارئيل.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن المهاجم استل سلاح المجند البالغ من العمر 19 عاماً بعد أن طعنه وأطلق النار على الحاخام وأصاب جندياً ثانياً قبل أن يلوذ بالفرار في سيارة مسروقة.

وأعلنت متحدثة باسم مستشفى بيلينسون قرب تل أبيب وفاة الحاخام الذي كان مديراً لمعهد ديني في المدينة. وكتب نتنياهو على تويتر «شعب إسرائيل في حداد على مقتل الحاخام أحعيد إتينجر».

ويبحث الجيش الإسرائيلي عمن يشتبه في أنه منفذ الهجوم والذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه فلسطيني في التاسعة عشرة من عمره من دون أي انتماء معروف لأي من الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأفاد جهاز «الأمن االداخلي» أن المهاجم المشتبه به هو عمر أبو ليلى (19 عاماً) من بلدة الزاوية قضاء مدينة سلفيت شمال غرب الضفة الغربية، لا سوابق أمنية له ويدرس المحاسبة في جامعة القدس المفتوحة. وقامت طواقم هندسية من الجيش الإسرائيلي بمسح منزل عائلة المهاجم تمهيداً لهدمه بحسب الجيش.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش قام بالتحقيق مع والد عمر أبوليلى وشقيقه ووالدته. ونقل مصور فرانس برس أن الجيش قام بمداهمة البيت وتفتيشه.

ويعمل أمين أبو ليلى والد عمر مياوماً في إسرائيل وقد جلبه جنود الجيش منذ الأحد من مكان عمله للتحقيق معه.

وأضاف مصور فرانس برس في المكان أن عدداً من المستوطنين تجمعوا في موقع الهجوم عند مفترق مستوطنة ارييل بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت «يديعوت أحرونوت»، أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية رجحت أن تكون العملية من تخطيط وتنفيذ «شخص واحد بارد الأعصاب بشكل غير عادي وحازم ومدرب عسكرياً».

وذكر المحلل العسكري في موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني رون بن يشاي، أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن المنفذ عمل بلا شركاء، من دون أن يكون مرتبطاً بخلية ساعدته على تنفيذ العملية أو الانسحاب من مكان تنفيذها، رغم أن العملية كانت مركبة ولا تشبه سابقاتها.

ولم يستبعد بن يشاي أن يكون المنفذ منتمياً لإحدى الفصائل الفلسطينية، وشاركته في التخطيط خليه تعمل في منطقة نابلس في الضفة الغربية، وربط بين العملية، واستهداف الجيش الإسرائيلي ليلة الجمعة مكاتب قيادة الضفة الغربية التابعة لحماس.

واقتحم 38 مستوطناً أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان إن المستوطنين قاموا بجولات مشبوهة واستفزازية في المسجد قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.