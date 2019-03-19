حيفا: العثور على جثة شابين داخل شقة سكنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر في ساحة متأخرة من مساء، الإثنين، على شابين في الثلاثينات من عمريهما وقد فارقا الحياة داخل شقة سكنية في شارع "كيبوتس غالويوت" في مدينة حيفا.
وأفاد مصدر طبي، بأنه تلقى بلاغا حول العثور على شابين فاقدين للوعي داخل شقة سكنية، ومع وصول الطاقم الطبي إلى المكان لم يكن أمامه سوى إقرار وفاتهما بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتهما.
هذا، ولم تتضح بعد ملابسات وخلفية الوفاة في الوقت الذي فتحت فيه الشرطة التحقيق في ذلك.
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