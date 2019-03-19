شكرا لقرائتكم خبر عن إرهابي هولندا تركي والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة الهولندية: إن الرجل الذي نفذ الهجوم الإرهابي أمس الإثنين، مولود في تركيا.

ونشرت الشرطة صورة الإرهابي الذي تطارده إثر الهجوم المسلح على ترامواي في مدينة أوتريخت، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة العديدين.

وقال رئيس بلدية أوتريخت، جان فان زانين في تسجيل فيديو على تويتر: «في هذه المرحلة نستطيع أن نؤكد سقوط ثلاثة قتلى وتسعة جرحى، إصابة ثلاثة منهم خطيرة».

وكتبت شرطة أوتريخت على تويتر: «الشرطة تطلب منكم البحث عن غوكمان تانيس (37 عاما) المولود في تركيا لعلاقته بحادث هذا الصباح»، محذرة في الوقت نفسه من «الاقتراب منه».

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وعقب هجوم إطلاق النار في مدينة أوتريخت، شددت الشرطة العسكرية في هولندا الإجراءات الأمنية في مطار سخيبول الدولي ومنشآت عامة أخرى، حسبما أعلنت الشرطة الإثنين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونظرا لرفع مستوى التحذير الأمني إلى الدرجة القصوى في المنطقة، تم تعزيز التواجد الشرطي في مركز الحكومة الهولندية ومجمع المباني «بيننهوف» وسط لاهاي وأمام مبنى البرلمان ومقر رئيس الوزراء.

وذكر التليفزيون الهولندي وصحيفة «تليجراف» أنه تم نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى. وبحسب البيانات، تلقى عدة أشخاص آخرين العلاج في مكان الواقعة.