وزير الخارجية الفرنسي من طرابلس: الجيش الليبي يواجه الإرهاب في الجنوب

أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، بـ"التقدم الكبير" الذي تم إنجازه في جنوب ليبيا على يد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال لودريان، أثناء زيارة إلى طرابس، إنه تم تحقيق تقدم كبير في جنوب ليبيا في مواجهة الجماعات الإرهابية التي جلبت عدم الاستقرار في المنطقة لفترة طويلة.

ويطلق الجيش الليبي منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي عملية عسكرية لتطهير جنوب غربي ليبيا، تمكن على إثرها من تحرير مدينة سبها -أكبر مدن الجنوب- والقبض على كثير من العناصر الإرهابية.



وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد استقبل وزير الخارجية الفرنسي، فيما سيلتقي الأخير في وقت لاحق المشير خليفة حفتر.

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واتفق المشير خليفة حفتر وفايز السراج مؤخرا، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات عامة في البلاد.





وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الاجتماع بين حفتر والسراج جاء بدعوة من المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، مشيرة إلى أن "الطرفين اتفقا على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها".

ويعد اللقاء بين حفتر والسراج في دولة الإمارات هو الثاني بعد لقاء جمعهما في مطلع مايو/أيار 2017، في العاصمة أبوظبي، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على حل الأزمة الليبية سياسيا وأهمية إجراء الانتخابات في البلاد.