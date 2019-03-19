إخوان ليبيا.. جسر الإرهاب وظله

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مثل معظم البلدان العربية التي عاشت تفاصيل ربيعها الدموي المشؤوم، نصب تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي نفسه وريث الأنظمة والحكومات، وحاول بكل الوسائل والأساليب ابتلاع السلطة بقوة السلاح تارة والتحالف مع مجموعات وتنظيمات إرهابية أخرى تارة أخرى. إلا أن التنظيم الذي يعرف عنه القاصي والداني أنه حرباء السياسة ويتلون وفق ما تقتضيه المصلحة، يحكم مناطق واسعة من ليبيا اليوم تحت مظلة حكومة طرابلس لإضفاء الشرعية على تحركاته وحماية عناصره وقياداته من أي ملاحقة بعد الجرائم الكبيرة والكثيرة التي ارتكبوها بعد سقوط نظام معمر القذافي.

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