شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ المذبحة زار إسرائيل عام 2016 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة) كشف مسؤولون إسرائيليون أمس، أن الأسترالي المتهم بارتكاب مجزرة المسجدين زار إسرائيل لفترة وجيزة عام 2016. كشف مسؤولون إسرائيليون أمس، أن الأسترالي المتهم بارتكاب مجزرة المسجدين زار إسرائيل لفترة وجيزة عام 2016. وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية للسكان والهجرة سابين حداد، إن المتهم برينتون تارانت دخل إسرائيل في أكتوبر 2016 بتأشيرة دخول سياحية مدتها 3 أشهر، ومكث 3 أيام. فيما أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون أمس، أن تارانت وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، أمضى 45 يوما فقط في أستراليا، كما أنه لم يكن مدرجا على قوائم الإرهاب. وأظهرت صفحته على موقع فيسبوك أن رحلاته إلى الخارج شملت تركيا وباكستان وكوريا الشمالية إلى جانب اليونان وكرواتيا وبلغاريا وغيرها من الدول.



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