شكرا لقرائتكم خبر عن «قسد»: نقترب من تحرير الباغوز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الباغوز)

أعلنت قوات سورية الديمقراطية «قسد» أمس (الإثنين) سيطرتها على مواقع جديدة في الباغوز آخر جيب لتنظيم «داعش» في شرق سورية. وأكد المتحدث باسم «قسد» مصطفى بالي على تويتر «السيطرة تمت على عدة مواقع وتم تفجير مستودع للذخيرة». ونفذت القوات ضربات جوية في البقعة الصغيرة التي تقع على ضفاف نهر الفرات في ساعة مبكرة من صباح أمس. وتصاعد الدخان من الجيب الصغير مع قصفه بالطائرات والمدفعية، وقال شاهد عيان إن المتشددين شنوا هجوما مضادا. في غضون ذلك، نفت الولايات المتحدة مساء (الأحد) أنباء عن اعتزامها ترك نحو ألف جندي في سورية، مؤكدة أن الخطط لإبقاء قوة من حوالى 200 جندي لم تتغير. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه مع فشل المحادثات مع تركيا والقوات الكردية في التوصل إلى اتفاق بشأن «منطقة آمنة» في شمال شرق سورية، فإن الولايات المتحدة تنوي الآن مواصلة العمل مع المقاتلين الأكراد في البلاد. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إنّ الخطة قد تتضمن الإبقاء على ما يصل إلى ألف جندي في سورية. وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد في بيان: إنّ المزاعم التي ذكرتها إحدى الصحف الكبرى بأن الجيش يخطط لإبقاء ما يقرب من ألف جندي في سورية غير صحيحة. وأضاف أنّ الولايات المتحدة تواصل إجراء تخطيط عسكري مفصّل مع هيئة الأركان العامة التركية لمواجهة المخاوف الأمنية التركية على طول الحدود التركية السورية. واعتبر أن التخطيط حتى الآن مثمر ولدينا تصور مبدئي سيتم تنقيحه خلال الأيام القادمة.