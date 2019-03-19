شكرا لقرائتكم خبر عن بجوازي سفر إسرائيليين مزورين.. الأرجنتين تعتقل إيرانيين بتهمة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اعتقلت السلطات الأرجنتينية، إيرانيين اثنين في بوينس آيرس دخلا البلاد بجوازي سفر إسرائيليين مزورين، واحتجزتهما بتهم الإرهاب. وبحسب ما نشرته صحيفة «كلارين» المحلية الأرجنتينية أمس، فقد تم اعتقال الزوجين سجاد ناصراني (27 عاما)، وماشورة سبزعلي (30 عاما)، الثلاثاء الماضي بجوازي سفر بأسماء وألقاب وهمية.

وتتعامل السلطات مع الزوجين على أنهما مشتبه بهما محتملان في الإرهاب، ومنذ ذلك الحين رفعت مستوى التأهب في الأرجنتين. واستبدل المتهمان أرقام الجوازين والأسماء مع جوازين مسروقين، بأسماء مختلفة، حيث تم الإبلاغ عن ذلك من قبل سلطة الحدود الأرجنتينية بعد أن وصل الزوجان اللذان جاءا من إسبانيا إلى مطار «إيزيزا» الدولي، ما أدى إلى تحقيق يتعلق بالشرطة الإسرائيلية. وتم احتجاز الإيرانيين من قبل قسم مكافحة الإرهاب الفيدرالي الأرجنتيني حيث تمت مصادرة هواتفهما وكاميراتهما. ويأتي اعتقال المواطنين الإيرانيين وسط إحياء ذكرى تفجير السفارة الإسرائيلية عام 1992 في بوينس آيرس، الذي نفذته جماعة «الجهاد الإسلامي» المدعومة من إيران بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة، والذي أسفر عن مقتل 29 وجرح 242. و من المعروف أن المواطنين الإيرانيين يشترون جوازات سفر مزورة للخروج من البلاد لغرض الهجرة.