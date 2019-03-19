شكرا لقرائتكم خبر عن التمرد يشن حملة اعتقال في حجة وعمران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختطفت مليشيا الحوثي أمس (الإثنين) المئات من أبناء محافظتي حجة وعمران، خصوصا من المناطق المجاورة لمديريتي كشر وقارة اللتين شهدتا الأيام الماضية معارك بين قبائل حجور والمتمردين. وبحسب مصادر قبلية فإن مسلحي الحوثي نفذوا مداهمات واسعة لعدد من المنازل في مديريات كحلان الشرف وعذر والعصيمات، واعتقلوا المئات منهم بحجة تعاطفهم ودعمهم لقبائل حجور. وأفادت المصادر بأن أكثر من 100 مدني اقتادتهم المليشيات من مزارعهم ومنازلهم ولا يزال مصيرهم مجهولا.

من جهة أخرى، ذكر تقرير للجنة حقوق الإنسان والرصد بمنطقة الشقب بمديرية صبر التابعة لتعز أمس أن فريقها رصد 6300 انتهاك حوثي خلال السنوات الـ4 في المنطقة ذاتها توزعت بين القتل والإصابة، واتخاذ المختطفين دروعاً بشرية أو تعذيبهم واستهداف الأحياء السكنية بكافة أنواع الأسلحة وزراعة الألغام.

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ولفت التقرير إلى أن الفريق سجل 55 حالة قتل خارج إطار القانون، بينها 10 حالات لأطفال و8 نساء، في حين قتل 3 مدنيين وأصيب 11 آخرون بينهم نساء في انفجار ألغام الحوثي، كما اختطف 31 مدنيا تعرض منهم 4 للتعذيب.

وأكد أن 94 عائلة أجبرت على التهجير القسري من منازلها في منطقة الشقب، في حين نزحت 600 عائلة جراء تعرضها للاعتداءات الحوثية المتكررة، لافتاً إلى أن 713 منزلا تعرضت للهدم الجزئي والكلي جراء إطلاق المليشيا نحو 3400 صاروخ كاتيوشا ومقذوف على المنطقة.

إلى ذلك، أعدمت مليشيات الحوثي في البيضاء أمس الأول خالد مختار بعد رفضه دفع إتاوات مالية. وأكدت مصادر محلية أن مختار كان يقود سيارة محملة بالديزل وطلب منه الحوثيون دفع مبلغ مالي مقابل السماح له بالمرور، إلا أنهم أعدموه بعدما وعدهم بالدفع بعد بيع الحمولة.