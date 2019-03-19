شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلق كل رحلات بوينج 737 ماكس 8 و9 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) أعلنت سلطة الطيران المدني الجزائرية، اليوم، تعليق كل عمليات طيران طائرات البوينج من طرازي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 كإجراء وقائي عقب تحطم طائرة لشركة الطيران الإثيوبية الأسبوع الماضي. أعلنت سلطة الطيران المدني الجزائرية، اليوم، تعليق كل عمليات طيران طائرات البوينج من طرازي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 كإجراء وقائي عقب تحطم طائرة لشركة الطيران الإثيوبية الأسبوع الماضي. وأضاف السلطة اتخاذها قرارا بتعليق كل عمليات الطيران "تحليق وهبوط وإقلاع" في المجال الجوي الجزائري لهذين الطرازين من الطائرات.



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