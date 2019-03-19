نائب الرئيس الأميركي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي إعادة إعمار العراق

أعلن البيت الأبيض، في بيان، أن "نائب الرئيس الأميركي مايك بنس تحدث مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وناقشا فرص زيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، بما في ذلك استمرار التعاون في مجال تعزيز الكفاءة المهنية لقوات الأمن والنمو الاقتصادي".
ولفت البيت الأبيض إلى أن "بنس رحب خلال المحادثة بالأنباء المتعلقة باتفاقيات العراق الاقتصادية والتجارية الأخيرة مع الأردن والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى المنطقة كجزء من خطوات مهمة لإعادة دمج العراق في المنطقة بعد هزيمة تنظيم داعش".
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