الخارجية الروسية تعترف بالاسم الجديد لجمهورية مقدونيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أنه "في 19 شباط 2019، وردت إلى السفارة الروسية في سكوبي مذكرة من وزارة خارجية جمهورية مقدونيا مع إشعار حول تغيير الاسم الرسمي لهذه الدولة إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، تعترف روسيا بهذه الدولة تحت الاسم الجديد جمهورية مقدونيا الشمالية ".

وفي بيان آخر، لفتت الخارجية الروسية إلى "أننا نتمنى أن يتوقف الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" عن الانخراط في السياسة والاستماع إلى صوت سكان القرم في النهاية".

وأوضحت أنه "حان الوقت للاعتراف بالخيار الديمقراطي، الذي اتخذه شعب القرم وسيفاستوبول وللاهتمام بالتغييرات الإيجابية في حياتهم داخل روسيا، كما فعل العديد من الممثلين غير الملتزمين للدوائر العامة والسياسية في الدول الغربية".