الطيران المدني بالجزائر يعلق كل رحلات "بوينغ 737 ماكس 8 و 9"

أعلنت سلطة الطيران المدني الجزائرية تعليق كل عمليات طيران طائرات البوينج من طرازي 737 ماكس 8 و9 كإجراء وقائي. وأوضحت قناة "النهار" الجزائرية أن القرار جاء تبعا لحادث طائرة "البوينغ 737 ماكس 8" التابعة لشركة الطيران أثيوبيا أيرلاينز، حيث اتخذت السلطة المكلفة بالطيران المدني. وشمل القرار تعليق كل عمليات الطيران "تحليق، هبوط وإقلاع" على مستوى المجال الجوي الجزائري، لهذا النوع والصنف من الطائرات. وخلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر أسهم الشركة بـ10.31 في المئة. ولقي 157 شخصا من 35 بلدا مصرعهم، إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينغ 737ماكس 8"، بتاريخ 10 آذار الحالي، في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرقي أديس أبابا، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.

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