شهيب: المشكلة هي النظام السوري وليس في صلاحيات الوزارات في لبنان

أكّد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، في حديث لصحيفة "النهار" الكويتية، أن "المشكلة هي النظام السوري وليس في صلاحيات الوزارات في لبنان"، مشيراً إلى ان "المبادرة الوحيدة حتى اليوم هي المبادرة الروسية ونحن نؤيدها، لكن ثمة حاجة إلى توفير المزيد من الضمانات التي تقنع النازحين بالعودة على المستوى الأمني والنفسي والقانوني".
وتمنّى شهيب أن "يبقى ملف التعليم بعيداً عن التجاذبات السياسية اليومية طالما أن أزمة النزوح مستمرة وقرار النظام بمنع العودة قائم ومطبق"، داعيا لـ "العمل على استيعاب أولاد النازحين السوريين من هم خارج التعليم، حماية للبنان اليوم ولسوريا مستقبلا".
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