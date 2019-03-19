أكدت أوساط سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية أن مردّ الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان ليس فقط إلى الفساد الذي انتشر بين الطبقة الحاكمة ثم بين الطبقات الأخرى، بل أيضاً إلى الحصار الاقتصادي الذي تفرضه أميركا على إيران وحلفائها كـ«حزب الله» والتضييقات التي تترتّب وستترتّب على لبنان لاحقاً إذا لم يسِر في خطى السياسة الأميركية المرسومة للمنطقة، ما دام الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحُكم.

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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط سياسية للراي: ستترتب تضييقات على لبنان إذا لم يسر بخطى السياسة الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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