بالصور- 2400 سائح أجنبي زاروا معبد كوم أمبو في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
شهد معبد كوم أمبو، أمس الاثنين، إقبالًا كبيرًا من الزوار، وبلغ عدد السياح الأجانب 2400 بالإضافة إلى 450 زائرًا مصريًا.
وقال عبدالناصر صابر مرشد سياحي، إنه اضطر للانتظار حتى يتمكن من دخول المعبد هو والمجموعة السياحية التي كانت برفقته، بسبب كثرة عدد الزائرين.
وأضاف صابر، أنه شاهد داخل المعبد سائحين من جنسيات مختلفة من دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وتايوان والصين وبعض دول أمريكا اللاتينية.
وأشار إلى أن المجموعة التي كانت برفقته في المعبد من ألمانيا ومن بينهم سيدة عمرها 82 سنة وتقوم المجموعة برحلة تسمى لونج كروز "long cruise" وهي رحلة نيلية طويلة تبدأ من القاهرة وتكون المحطة الأخيرة في أسوان، مرورًا بكل محافظات الصعيد.
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